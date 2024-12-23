По делу о хищении в Сочинском нацпарке задержаны новые фигуранты, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Ранее в Сочи раскрыли схему хищения особо ценных земель курорта под видом создания мнимого двойника СНТ «Сутугинское». Государству был причинен ущерб на сумму более 1 млрд рублей. Полученные средства организаторы вывели на счета оффшорных компаний и покинули страну.
Чтобы легализовать доход, они купили в Болгарии гостиничный бизнес и получили вид на жительство. Их объявили в международный розыск и заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
В международном аэропорту задержали одного из организаторов. 20 декабря его доставили в Сочи для проведения следственных действий.
На допросе мужчина рассказал про других участников преступной схемы. Это члены его семьи, риелторы, кадастровые инженеры, геодезисты, организация садоводов Хостинского района и более 70 других соисполнителей.
Во время очных ставок и благодаря экспертизам был установлен детальный механизм хищения земель нацпарка. В компетентные органы иностранных государств подготовлены запросы о выдаче других участников ОПГ.
Напомним, ОПГ присвоила больше 18 га земель Сочинского нацпарка стоимостью в 1 млрд. Следователи полагают, что ОПГ создал Дмитрий Просветов. Вместе с подельниками он «отмывает» деньги через строительный холдинг. Правоохранители считают сообщниками фигуранта главу риелторского агентства Ирину Расторгуеву, а также местных риелторов и общественников нескольких организаций.