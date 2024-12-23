Как с Черноморского побережья утилизируют загрязненный мазутом песок?

Собранный в Анапе мазут принимают в хуторе Белый Темрюкского района. Сама утилизация на предприятии происходит следующими способами — микробиологическим (удаление нефтепродуктов с помощью препаратов) и термическим (сжигание отходов в специальных аппаратах -инсинераторах). в результате получается очищенный и экологически безопасный материал, который можно использовать для различных нужд.