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Как с Черноморского побережья утилизируют загрязненный мазутом песок?

Смесь песка с нефтепродуктами вывозят на специализированные предприятия.

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

По последним данным оперштаба Краснодарского края, на специализированные предприятия с побережья вывезли 14,5 тысячи тонн грунта, загрязненного мазутом.

Собранный в Анапе мазут принимают в хуторе Белый Темрюкского района. Сама утилизация на предприятии происходит следующими способами — микробиологическим (удаление нефтепродуктов с помощью препаратов) и термическим (сжигание отходов в специальных аппаратах -инсинераторах). в результате получается очищенный и экологически безопасный материал, который можно использовать для различных нужд.

Всего в Краснодарском крае определены места утилизации на четырех площадках. Но их, по всей видимости, не хватает.

В Анапу прибыл министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. На совещании он рассказал, что сегодня решат, достаточно ли площадок по утилизации, а также обсудят логистическую цепочку удаления мазута с прибрежной зоны.

экология