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В Челябинской области отдали под суд мужчину, в пьяном угаре застрелившего друга

В Челябинской области отдали под суд мужчину, в пьяном угаре застрелившего друга, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, все произошло в августе текущего года в Верхнем Уфалее.

По версии следствия, на улице между местными жителями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел словесный конфликт, в ходе которого 40-летний обвиняемый выстрелил в оппонента из охотничьего ружья, попав в голову.

Потерпевший скончался на месте. Злоумышленника буду судить за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Уголовное дело направлено в Верхнеуфалейский городской суд для рассмотрения по существу, уточнили в региональной прокуратуре.