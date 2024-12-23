В Челябинской области отдали под суд мужчину, в пьяном угаре застрелившего друга

Напомним, все произошло в августе текущего года в Верхнем Уфалее.
По версии следствия, на улице между местными жителями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел словесный конфликт, в ходе которого 40-летний обвиняемый выстрелил в оппонента из охотничьего ружья, попав в голову.
Потерпевший скончался на месте. Злоумышленника буду судить за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Уголовное дело направлено в Верхнеуфалейский городской суд для рассмотрения по существу, уточнили в региональной прокуратуре.