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СКР назвал виновного в массовом ДТП на юге Москвы

ДТП на юге Москвы, в котором пострадали 15 человек, произошло по вине водителя автобуса он не уступил дорогу машине МЧС на перекрестке, сообщил СКР. Авария произошла вчера, 22 декабря, вечером на Новочеркасском бульваре. Помимо автобуса участниками ДТП стали КамАЗ и еще три автомобиля.

Источник: РИА "Новости"

Изначально Госавтоинспекция сообщала, что «КамАЗ» выехал на красный сигнал светофора, что и спровоцировало ДТП на перекрестке. В оперативных службах позже уточнили, что речь идет об автомобиле спасательных служб, он ехал на пожар.

«По предварительным данным, водитель автобуса не уступил дорогу машине МЧС, проезжающей перекресток на красный свет с включенными спецсигналами», — сообщила пресс-служба СКР в Telegram-канале. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и предоставить доклад о расследовании.

В результате ДТП пострадали 15 человек, в том числе ребенок и два сотрудника МЧС. 14 человек были госпитализированы. Для эвакуации пострадавших привлекли медицинский вертолет. Дептранс Москвы сообщал, что в ДТП столкнулись в том числе автобус 751-го маршрута коммерческого перевозчика и электробус 765-го маршрута.