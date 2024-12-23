СКР назвал виновного в массовом ДТП на юге Москвы

Изначально Госавтоинспекция сообщала, что «КамАЗ» выехал на красный сигнал светофора, что и спровоцировало ДТП на перекрестке. В оперативных службах позже уточнили, что речь идет об автомобиле спасательных служб, он ехал на пожар.
«По предварительным данным, водитель автобуса не уступил дорогу машине МЧС, проезжающей перекресток на красный свет с включенными спецсигналами», — сообщила пресс-служба СКР в Telegram-канале. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и предоставить доклад о расследовании.
В результате ДТП пострадали 15 человек, в том числе ребенок и два сотрудника МЧС. 14 человек были госпитализированы. Для эвакуации пострадавших привлекли медицинский вертолет. Дептранс Москвы сообщал, что в ДТП столкнулись в том числе автобус 751-го маршрута коммерческого перевозчика и электробус 765-го маршрута.