В Волгограде 9-летний мальчик оказался под колесами «Гранты»

В воскресенье, 22 декабря, около 14.00 автомобиль «Лада Гранта» ехал по улице Волгоградской.
В это время напротив дома № 7 стоял ребенок. Легковой автомобиль сбил 9-летнего мальчика.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, несовершеннолетнего пешехода с травмами доставили в больницу.
Напомним, Волгоградскую область накрыл густой туман, а на дорогах образовалась гололедица. Полицейские просят водитель быть предельно аккуратными и использовать внешние световые приборы и противотуманные фонари.