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В Волгограде 9-летний мальчик оказался под колесами «Гранты»

Авария с несовершеннолетним произошла накануне в Советском районе.

В воскресенье, 22 декабря, около 14.00 автомобиль «Лада Гранта» ехал по улице Волгоградской.

В это время напротив дома № 7 стоял ребенок. Легковой автомобиль сбил 9-летнего мальчика.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, несовершеннолетнего пешехода с травмами доставили в больницу.

Напомним, Волгоградскую область накрыл густой туман, а на дорогах образовалась гололедица. Полицейские просят водитель быть предельно аккуратными и использовать внешние световые приборы и противотуманные фонари.