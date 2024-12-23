Жителя Ростовской области осудили за стрельбу из переделанного автомата

В Ростовской области осудили мужчину, переделавшего охолощенный автомат АК-12 для стрельбы на поражение. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по донскому региону.
По данным ведомства, в марте 2023 года слесарь из Цимлянского района купил в интернет-магазине охолощенный автомат и переделал его для стрельбы. В ноябре того же года, во время доставки гуманитарной помощи военным ВС РФ в ДНР, мужчина приобрел также патроны необходимого калибра и привез их домой.
В январе 2024 года «на фоне бытового конфликта с жителем Цимлянска нарушитель устроил стрельбу по дому и автомобилю последнего».
В итоге после задержания в отношении владельца АК-12 завели дело по статьям, связанным с умышленным повреждением имущества и незаконным приобретением оружия (ч. 2 ст. 167 УК РФ и ч. 1 ст. 223 УК РФ). Суд утвердил наказание в виде 4 лет условно с испытательным сроком в 3 года и штрафом в 150 тысяч рублей.