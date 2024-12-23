Жителя Ростовской области осудили за стрельбу из переделанного автомата

По данным ведомства, в марте 2023 года слесарь из Цимлянского района купил в интернет-магазине охолощенный автомат и переделал его для стрельбы. В ноябре того же года, во время доставки гуманитарной помощи военным ВС РФ в ДНР, мужчина приобрел также патроны необходимого калибра и привез их домой.