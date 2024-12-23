В Абакане четверо пострадавших при взрыве находятся в тяжелом состоянии

Четверо пострадавших при взрыве находятся в тяжелом состоянии, сообщил замглавы республики Юрий Курлаев в своем Telegram-канале. «Произошел взрыв емкости при опрессовке. Два человека погибли. Четыре человека ранены и находятся в больнице в тяжелом состоянии. Сейчас ведутся следственные действия, выясняют чей это цех <…>. Пожара нет», — сказал Курлаев в видеообращении.