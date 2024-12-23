914 ДТП произошло на воронежских дорогах за неделю

За минувшую неделю, с 16 по 22 декабря, на дорогах Воронежской области сотрудники ГАИ зафиксировали 914 ДТП. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
В 34-х авариях с пострадавшими трое человек погибли и еще 46 получили травмы. В одном ДТП пострадал один несовершеннолетний. Чаще всего аварии делились на две категории — столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов.
Автоинспекторы призывают свидетелей грубых нарушений ПДД, в том числе, управления автомобилем в состоянии опьянения, сообщать ближайшему наряду ДПС, по телефону 112 (круглосуточно) или в чат-бот @Bespredelu_net36_bot.