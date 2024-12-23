Юный водитель устроил ночное ДТП с тремя пострадавшими в Самарской области

Ночью в Октябрьске произошло серьезное ДТП. Там примерно в 3:10 на улице Ленина молодой водитель на ВАЗ-2109 влетел в «Приору», дорожный знак и дерево. Пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По данным дорожных полицейских, за рулем ВАЗа находился 19-летний парень. Он, двигаясь со стороны улицы Ульяновской в направлении переулка Кирпичного, не выбрал безопасную скорость и не удержался на дороге. Легковушка влетела в припаркованную «Приору», снесла дорожный знак и протаранила дерево.
Водитель ВАЗа получил серьезные травмы. Его госпитализировали в ближайшую больницу. Также в аварии пострадали его пассажиры — парни 17 и 16 лет. Медики осмотрели их и назначили амбулаторное лечение.
Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали ДТП. Проводится проверка.