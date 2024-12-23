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В Новороссийске эвакуировали несколько школ из-за сообщений о минировании

В несколько школ Новороссийска поступили сообщения о минировании. Как сообщает МЦУ города, в связи с этим учащиеся и сотрудники были оперативно эвакуированы.

Информацию о происходящем оперативно передали в службы безопасности. Теперь они выясняют подробности произошедшего.

«Только после тщательного обследования зданий образовательный процесс будет продолжен», — сказали власти города.