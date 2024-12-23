В Новороссийске эвакуировали несколько школ из-за сообщений о минировании

Информацию о происходящем оперативно передали в службы безопасности. Теперь они выясняют подробности произошедшего.
«Только после тщательного обследования зданий образовательный процесс будет продолжен», — сказали власти города.
В несколько школ Новороссийска поступили сообщения о минировании. Как сообщает МЦУ города, в связи с этим учащиеся и сотрудники были оперативно эвакуированы.
Информацию о происходящем оперативно передали в службы безопасности. Теперь они выясняют подробности произошедшего.
«Только после тщательного обследования зданий образовательный процесс будет продолжен», — сказали власти города.