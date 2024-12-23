В Уфе исчез 43-летний Рафис Ишимбаев, нуждающийся в медицинской помощи

В Уфе пропал 43-летний Рафис Ишимбаев. Об исчезновении мужчины сообщили волонтеры «Лиза Алерт».
Известно, что уфимец, нуждающийся в медицинской помощи, ушел из дома 22 декабря и не вернулся. В день пропажи мужчина был одет в черную куртку, черную олимпийку, черные спортивные брюки, черную шапку.
Приметы жителя Уфы: рост 162 см, худощавое телосложение, черные волосы и темно-зеленые глаза.
Если вы обладаете информацией о местонахождении уфимца, просьба звонить в 112 или 8−800−700−54−52.
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