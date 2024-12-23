В Екатеринбурге семейную пару убили во время застолья

В Екатеринбурге во время пьяного застолья убили семейную пару. Это произошло в доме на улице Победы. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Убийство было совершено 20 декабря. Муж и жена пригласили к себе гостей, чтобы отметить наступающий Новый год. Однако между участниками застолья произошел конфликт, повлекший убийства. В преступлении обвиняется хозяин квартиры.
— Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя следственного отдела по Орджоникидзевскому району г. Екатеринбурга об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении А. Чекмарева. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ, — рассказали в инстанции.
Обвиняемый мужчина помещен под стражу до 19 февраля 2025 года. Постановление может быть обжаловано в течение трех суток.