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Беременная челябинка отправится в колонию за смерть велосипедиста в ДТП

Осужденная отправлена отбывать наказание в колонии-поселении на 1 год и 6 месяцев.

Источник: Анна Майорова/URA.RU/TASS

Калининский районный суд Челябинска приговорил 22-летнюю беременную женщину к 1 году и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Она признана виновной в нарушении правил дорожного движения, приведшем к гибели человека. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Челябинской области.

В июле 2023 года женщина, управляя автомобилем KIA Rio на скорости около 105 км/час, выехала на пешеходный переход возле сквера Академ Riverside по Университетской набережной на красный свет. В результате она сбила 23-летнего велосипедиста-курьера, который погиб на месте.

По приговору Калининского районного суда женщину осудили на два года лишения свободы условно с испытательным сроком три года, с лишением права управления транспортными средствами на три года. Однако, апелляционный суд, по просьбе государственного обвинителя и при поддержке потерпевших, изменил наказание на отбывание в колонии-поселении.

Суд учел, что женщина находится в положении и возместила потерпевшим почти 2,5 миллиона рублей за моральный и материальный ущерб. В итоге, помимо основного срока в 1 год и 6 месяцев, осужденная лишена права управлять транспортными средствами на 2 года и 10 месяцев.

Напоминаем о подробностях трагического ДТП 10 июля 2023 года.