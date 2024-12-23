Беременная челябинка отправится в колонию за смерть велосипедиста в ДТП

По приговору Калининского районного суда женщину осудили на два года лишения свободы условно с испытательным сроком три года, с лишением права управления транспортными средствами на три года. Однако, апелляционный суд, по просьбе государственного обвинителя и при поддержке потерпевших, изменил наказание на отбывание в колонии-поселении.