В Молдове столкнулись два микроавтобуса с пассажирами: Понадобилась помощь спасателей, чтобы достать людей из салона — есть раненые

Серьёзная авария с участием двух микроавтобусов произошла вблизи села Биличений Векь. Пострадали три человека.
По информации ГИЧС, рейсовый микроавтобус с 16 пассажирами стоял на обочине дороги. В это время в него врезался другой микроавтобус. В результате три пассажира оказались зажаты в салоне повреждённого транспортного средства.
На место происшествия выехали спасатели и освободили трёх женщин в возрасте 60, 69 и 70 лет. Впоследствии их доставили в больницу с различными травмами.
По данным ГИЧС, за последние сутки помощь спасателей понадобилась в 26 экстренных ситуациях.