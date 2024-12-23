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В Молдове столкнулись два микроавтобуса с пассажирами: Понадобилась помощь спасателей, чтобы достать людей из салона — есть раненые

В Сынжерейском районе столкнулись два микроавтобуса: понадобилась помощь спасателей, сообщает пресс-служба ГИЧС.

Источник: ГИЧС

Серьёзная авария с участием двух микроавтобусов произошла вблизи села Биличений Векь. Пострадали три человека.

По информации ГИЧС, рейсовый микроавтобус с 16 пассажирами стоял на обочине дороги. В это время в него врезался другой микроавтобус. В результате три пассажира оказались зажаты в салоне повреждённого транспортного средства.

На место происшествия выехали спасатели и освободили трёх женщин в возрасте 60, 69 и 70 лет. Впоследствии их доставили в больницу с различными травмами.

По данным ГИЧС, за последние сутки помощь спасателей понадобилась в 26 экстренных ситуациях.