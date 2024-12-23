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Женщина погибла, трое детей попали в больницу: трагедия произошла на Плишкинском тракте в Иркутске

Водитель «Тойоты» съехала с дороги и погибла в Иркутске.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске произошло ДТП, в котором погибла 42-летняя женщина. Как сообщили в Госавтоинспекции города, случилось все около 12:00 23 декабря на пятом километре Плишкинского тракта, вблизи микрорайона «Славный».

По предварительной информации, водитель «Тойоты Ист» ехала слишком быстро, не справилась с управлением, врезалась в световую опору и съехала с дороги.

Водитель «Тойоты» съехала с дороги и погибла в Иркутске. Фото: Госавтоинспекция Иркутска.

— Женщина погибла на месте происшествия, еще до прибытия медиков. Троих несовершеннолетних пассажиров, находившихся в салоне иномарки, доставили с травмами в детскую больницу, двух из них уже отпустили домой, — сообщили в пресс-службе ведомства.

КП-Иркутск стало известно, что среди пассажиров была 13-летняя дочь погибшей, она все еще находится под наблюдением врачей. Сейчас правоохранители восстанавливают картину произошедшего, прокуратура региона контролирует установление обстоятельств. При наличии оснований примут меры реагирования в сфере безопасности дорожного движения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что три ребенка пострадали в ДТП в Иркутске и пригороде за неделю.