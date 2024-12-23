Женщина погибла, трое детей попали в больницу: трагедия произошла на Плишкинском тракте в Иркутске

— Женщина погибла на месте происшествия, еще до прибытия медиков. Троих несовершеннолетних пассажиров, находившихся в салоне иномарки, доставили с травмами в детскую больницу, двух из них уже отпустили домой, — сообщили в пресс-службе ведомства.