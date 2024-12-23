В Ростовской области возбуждено уголовное дело о взятке инспектора ДПС

На инспектора ДПС Белокалитвенского района Ростовской области возбуждено уголовное дело о взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по региону.
Как сообщается, инспектор, находясь в служебной командировке в Донецке Ростовской области, получил от водителя автомашины УАЗ взятку пять тысяч рублей за беспрепятственный проезд через пункт пропуска и за то, что не привлёк его к ответственности за выявленное административное правонарушение.
Об этом водитель сообщил в правоохранительные органы.
На инспектора ДПС отделения ДПС Госавтоинспекции ОМВД России по Белокалитвенскому району, подозреваемого в совершении преступления возбуждено уголовное дело, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество» — получение взятки лично или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей.
В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.
Также решается вопрос об избрании к подозреваемому меры пресечения.