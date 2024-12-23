Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области возбуждено уголовное дело о взятке инспектора ДПС

Находясь в командировке в Донецке, инспектор взял у водителя пять тысяч рублей за беспрепятственный проезд через пункт пропуска.

На инспектора ДПС Белокалитвенского района Ростовской области возбуждено уголовное дело о взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по региону.

Как сообщается, инспектор, находясь в служебной командировке в Донецке Ростовской области, получил от водителя автомашины УАЗ взятку пять тысяч рублей за беспрепятственный проезд через пункт пропуска и за то, что не привлёк его к ответственности за выявленное административное правонарушение.

Об этом водитель сообщил в правоохранительные органы.

На инспектора ДПС отделения ДПС Госавтоинспекции ОМВД России по Белокалитвенскому району, подозреваемого в совершении преступления возбуждено уголовное дело, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество» — получение взятки лично или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей.

В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Также решается вопрос об избрании к подозреваемому меры пресечения.