В Ростовской области возбуждено уголовное дело о взятке инспектора ДПС

Как сообщается, инспектор, находясь в служебной командировке в Донецке Ростовской области, получил от водителя автомашины УАЗ взятку пять тысяч рублей за беспрепятственный проезд через пункт пропуска и за то, что не привлёк его к ответственности за выявленное административное правонарушение.