Главу НИИ вакцин из Петербурга приговорили к девяти годам колонии

Как сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, Маковский пытался получить через Рудых от генерального директора ООО «Русбиофарм» Сергея Иссерса взятку за продление договоров между этой компанией и ФГУП. Эти соглашения предусматривали продолжение поставки вакцины «Конвасэл» для профилактики коронавирусной инфекции. Согласно материалам дела, общая сумма взятки, которую обвиняемые рассчитывали получить у Иссерса, составляла 19 млн 250 тысяч рублей. Однако после передачи им первой партии денег Маковский и Рудых были задержаны. При этом Рудых имеет непогашенную судимость: в 2017 году он был осужден Дорогомиловским судом Москвы на 6,5 года колонии за убийство.