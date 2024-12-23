Главу НИИ вакцин из Петербурга приговорили к девяти годам колонии

«Приговором Головинского районного суда города Москвы Маковский Евгений Викторович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в особо крупном размере), ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказали в пресс-службе.
Его подельник Игорь Рудых признан виновным в даче взятки, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима.
Как сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, Маковский пытался получить через Рудых от генерального директора ООО «Русбиофарм» Сергея Иссерса взятку за продление договоров между этой компанией и ФГУП. Эти соглашения предусматривали продолжение поставки вакцины «Конвасэл» для профилактики коронавирусной инфекции. Согласно материалам дела, общая сумма взятки, которую обвиняемые рассчитывали получить у Иссерса, составляла 19 млн 250 тысяч рублей. Однако после передачи им первой партии денег Маковский и Рудых были задержаны. При этом Рудых имеет непогашенную судимость: в 2017 году он был осужден Дорогомиловским судом Москвы на 6,5 года колонии за убийство.
Вакцина «Конвасэл» была разработана СПбНИИВС для профилактики COVID-19. Она была официально зарегистрирована Минздравом РФ 18 марта 2022 года.