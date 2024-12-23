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Четыре человека погибли в Новосибирской области за неделю из-за пожаров

Также сообщается о четырех пострадавших.

В Новосибирской области за неделю в пожарах погибли четыре человека, среди которых двое взрослых и двое детей. Также сообщается о четырех пострадавших.

С 16 по 22 декабря в регионе произошло 98 пожаров, согласно данным, опубликованным ГУ МЧС по Новосибирской области. В ходе ликвидации возгораний удалось спасти троих людей.

В Новосибирске за указанный период произошло 35 пожаров, большинство из которых зафиксировано в многоквартирных домах. В результате одного из происшествий погиб человек, а еще двое получили травмы.

пожары