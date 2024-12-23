Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области в отношении бывшего инспектора ДПС завели уголовное дело

Уголовное дело завели после инцидента с получением взятки на посту ДПС в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество» (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) завели в отношении бывшего инспектора ДПС, получившего 5 тысяч рублей от водителя УАЗа. Информация об этом поступила от пресс-службы СУ СК России по региону.

— Сейчас выясняются обстоятельства преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения, — прокомментировали в ведомстве.

По предварительным данным СК, сотрудник Госавтоинспекции, находясь в служебной командировке на территории Донецка Ростовской области, получил от водителя УАЗа деньги «за беспрепятственный проезд через пункт пропуска».

Напомним, до этого в МВД рассказали, что машина не была зарегистрирована должным образом. По неподтвержденным данным СМИ, водитель УАЗа якобы был волонтером, перевозившим гуманитарную помощь.