В Ростовской области в отношении бывшего инспектора ДПС завели уголовное дело

В Ростовской области уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество» (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) завели в отношении бывшего инспектора ДПС, получившего 5 тысяч рублей от водителя УАЗа. Информация об этом поступила от пресс-службы СУ СК России по региону.