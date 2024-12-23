В Ростовской области в отношении бывшего инспектора ДПС завели уголовное дело

В Ростовской области уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество» (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) завели в отношении бывшего инспектора ДПС, получившего 5 тысяч рублей от водителя УАЗа. Информация об этом поступила от пресс-службы СУ СК России по региону.
— Сейчас выясняются обстоятельства преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения, — прокомментировали в ведомстве.
По предварительным данным СК, сотрудник Госавтоинспекции, находясь в служебной командировке на территории Донецка Ростовской области, получил от водителя УАЗа деньги «за беспрепятственный проезд через пункт пропуска».
Напомним, до этого в МВД рассказали, что машина не была зарегистрирована должным образом. По неподтвержденным данным СМИ, водитель УАЗа якобы был волонтером, перевозившим гуманитарную помощь.