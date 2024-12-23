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В Дербенте подростка задержали за ложные сведения о минировании

МАХАЧКАЛА, 23 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в дагестанском Дербенте несовершеннолетнего за ложные сообщения об акте терроризма. У подозреваемого изъяты более 35 sim-карт различных операторов, сообщает МВД Дагестана.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудниками ОБК МВД Дагестана совместно с коллегами из регионального УФСБ установлен подозреваемый в заведомо ложных сообщениях об акте терроризма. 16-летний житель Дербента с сентября по декабрь звонил на номера учебных учреждений и сообщал о том, что их здания заминированы. В ходе следствия у подозреваемого изъяты более 35 sim-карт различных операторов, а также гаджеты, посредством которых были совершены звонки. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по каждому такому факту проводилась полная эвакуация людей, экстренные службы проводили обследования зданий и прилегающих территорий, взрывчатые вещества и взрывные устройства ни в одном из многочисленных эпизодов обнаружены не были.