В Дербенте подростка задержали за ложные сведения о минировании

«Сотрудниками ОБК МВД Дагестана совместно с коллегами из регионального УФСБ установлен подозреваемый в заведомо ложных сообщениях об акте терроризма. 16-летний житель Дербента с сентября по декабрь звонил на номера учебных учреждений и сообщал о том, что их здания заминированы. В ходе следствия у подозреваемого изъяты более 35 sim-карт различных операторов, а также гаджеты, посредством которых были совершены звонки. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма)», — говорится в сообщении.