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В Казахстане могут возобновить расследование авиакатастрофы самолета Bek Air — Минтранс

Об окончательном завершении расследования авиакатастрофы заявили в апреле 2024 года.

Источник: Пресс-служба Международного аэропорта Алматы

АЛМАТЫ, 23 дек — Sputnik. Расследование авиакатастрофы самолета Bek Air может быть возобновлено, заявил Минтранса Марат Карабаев.

«Сейчас есть обращение одного сотрудника авиакомпании, согласно которому процедурно рассматривается вопрос о возобновлении расследования», — сказал он.

Напомним, крушение самолета авиакомпании Bek Air произошло 27 декабря 2019 года в Алматы, тогда погибли 13 пассажиров.

Об окончательном завершении расследования авиакатастрофы заявили в апреле 2024 года. Причиной трагедии назвали «несимметричную потерю несущих свойств крыла самолета на этапе взлёта».