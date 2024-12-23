В Казахстане могут возобновить расследование авиакатастрофы самолета Bek Air — Минтранс

АЛМАТЫ, 23 дек — Sputnik. Расследование авиакатастрофы самолета Bek Air может быть возобновлено, заявил Минтранса Марат Карабаев.
«Сейчас есть обращение одного сотрудника авиакомпании, согласно которому процедурно рассматривается вопрос о возобновлении расследования», — сказал он.
Напомним, крушение самолета авиакомпании Bek Air произошло 27 декабря 2019 года в Алматы, тогда погибли 13 пассажиров.
Об окончательном завершении расследования авиакатастрофы заявили в апреле 2024 года. Причиной трагедии назвали «несимметричную потерю несущих свойств крыла самолета на этапе взлёта».