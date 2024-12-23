Автобус сбил пешехода, выбежавшего на дорогу в Петербурге

В Петербурге в ДТП с автобусом серьезно пострадал 62-летний пешеход. Мужчина вечером 22 декабря решил перейти проезжую часть на красный сигнал светофора. В этот же момент по дороге ехал рейсовый автобус № 145. Его водитель не успел среагировать на внезапно появившегося на его пути пешехода и сбил его. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— Сотрудники Госавтоинспекции установили, что 37-летний водитель автобуса «ЛиАЗ» у дома 108к1 по проспекту Ветеранов совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора в зоне регулируемого пешеходного перехода, — уточнили обстоятельства случившегося в ведомстве.
Пешеходу вызвали скорую помощь. Медики увезли его в больницу в тяжелом состоянии. И пока врачи оказывают мужчине всю необходимую помощь, полицейские по факту случившегося проводят проверку.