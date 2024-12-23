В Пермском крае от выстрела в голову погиб охотник

Губахинский межрайонный следственный отдел устанавливает обстоятельства гибели на охоте мужчины 1956 года рождения. По трагической случайности огнестрельное ранение в голову ему причинил знакомый.
В вечернее время 21 декабря 2024 года мужчина 1957 года рождения находился в лесном массиве вблизи деревни Заречная Александровского муниципального округа. В ходе охоты он не убедился в отсутствии людей в зоне поражения огнем, выстрелил из охотничьего карабина «Тигр». Своим выстрелом он причинил огнестрельное ранение головы своему знакомому. В результате полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.
Следователи провели осмотр места трагедии, назначили и проводят необходимые судебные экспертизы, включая медицинские и баллистические.
«Подозреваемый полностью подтвердил свою причастность к совершенному преступлению, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.
По факту причинения смерти следственный отдел возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Расследование уголовного дела продолжается.
Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 2 лет.