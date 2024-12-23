В Пермском крае от выстрела в голову погиб охотник

В вечернее время 21 декабря 2024 года мужчина 1957 года рождения находился в лесном массиве вблизи деревни Заречная Александровского муниципального округа. В ходе охоты он не убедился в отсутствии людей в зоне поражения огнем, выстрелил из охотничьего карабина «Тигр». Своим выстрелом он причинил огнестрельное ранение головы своему знакомому. В результате полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.