Обвиняемый в хищении экс-глава бюро судмедэкспертизы в Воронеже ушел на СВО

РИА «Воронеж» сообщало, что Константина Белянского обвиняют в присвоении денежных средств и злоупотреблении полномочиями. В период с марта 2017 года по сентябрь 2020-го экс-начальник издавал приказы о начислении стимулирующих выплат подчиненным. Часть этих средств по его указанию передавалась заместителям, а другую часть он присвоил себе. Кроме того, выплаты, которые начислялись одному из сотрудников, затем тратились на хозяйственные нужды бюро СМЭ. Общий материальный ущерб составил 3,5 млн рублей.