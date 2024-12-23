Обвиняемый в хищении экс-глава бюро судмедэкспертизы в Воронеже ушел на СВО

Уголовное дело и судебное разбирательство в отношении бывшего начальника Воронежского областного бюро судебно-медицинской экспертизы (СМЭ) приостановлены. В пресс-службе Коминтерновского районного суда корреспонденту РИА «Воронеж» в понедельник, 23 декабря, рассказали, что 63-летний Константин Белянский убыл на специальную военную операцию.
РИА «Воронеж» сообщало, что Константина Белянского обвиняют в присвоении денежных средств и злоупотреблении полномочиями. В период с марта 2017 года по сентябрь 2020-го экс-начальник издавал приказы о начислении стимулирующих выплат подчиненным. Часть этих средств по его указанию передавалась заместителям, а другую часть он присвоил себе. Кроме того, выплаты, которые начислялись одному из сотрудников, затем тратились на хозяйственные нужды бюро СМЭ. Общий материальный ущерб составил 3,5 млн рублей.
Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Первая статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Ранее в Семилукский районный суд было направлено дело бывшего заместителя начальника центра трудовой адаптации осужденных — главного инженера исправительной колонии № 1. Экс-сотрудника ФСИН обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки в значительном размере. Следствие считает, что он за взятку в 122 тыс. рублей приобрел и передал различные технические устройства осужденному, отбывающему наказание за незаконный оборот наркотиков.