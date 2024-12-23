В Абакане завели дело после гибели людей при взрыве

Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
«Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух и травмирования нескольких мужчин в возрасте от 28 лет до 51 года в связи с хлопком газа на территории ОАО “Абаканский опытно-механический завод” (ч. 3 ст. 216 УК РФ). В настоящее время следователи и криминалисты СК работают на месте происшествия, выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказали в СК.
В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, двое из четырех пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
По данным следствия, 23 декабря сотрудники компании «Корпорация Лесмаш» проводили газосварочные работы в арендованном цехе на территории завода. По данным властей региона, произошел взрыв, два человека погибли, четверо пострадали. По предварительной информации, взрыв произошел из-за нарушений техники безопасности при проведении сварочных работ. Компания создана на базе опытно-механического завода, выпускает металлопродукцию, занимается ремонтом промышленной техники.
Проверку по факту случившего начала прокуратура региона. В ее рамках будет дана оценка соблюдению законодательства об охране труда, промышленной безопасности и профилактике производственного травматизма.