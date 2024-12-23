В Абакане завели дело после гибели людей при взрыве

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух и травмирования нескольких мужчин в возрасте от 28 лет до 51 года в связи с хлопком газа на территории ОАО “Абаканский опытно-механический завод” (ч. 3 ст. 216 УК РФ). В настоящее время следователи и криминалисты СК работают на месте происшествия, выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказали в СК.