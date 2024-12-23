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В Петербурге арестовали поджигателя военкомата Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу мужчину, который в минувшую пятницу бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание военкомата Ленинградской области на набережной Фонтанки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Источник: Reuters

«Ленинский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 18 февраля в отношении Степана Косарева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении.

Как следует из материалов дела, Косарев бросил в здание военкомата Ленинградской области в доме 90 по набережной реки Фонтанки две бутылки с зажигательной смесью, после чего произошло возгорание.

Сторона защиты возражала против заключения обвиняемого под стражу. Свою вину в содеянном Косарев признал.