В Петербурге арестовали поджигателя военкомата Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу мужчину, который в минувшую пятницу бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание военкомата Ленинградской области на набережной Фонтанки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.