В Петербурге арестовали поджигателя военкомата Ленинградской области

«Ленинский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 18 февраля в отношении Степана Косарева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении.
Как следует из материалов дела, Косарев бросил в здание военкомата Ленинградской области в доме 90 по набережной реки Фонтанки две бутылки с зажигательной смесью, после чего произошло возгорание.
Сторона защиты возражала против заключения обвиняемого под стражу. Свою вину в содеянном Косарев признал.