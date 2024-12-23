В Ростове хулиган с запиской пытался ограбить банк на 1,5 млн рублей

В Ростове-на-Дону задержали хулигана, пытавшегося ограбить офис одного из банков с помощью записки с угрозой. Об этом 23 декабря рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Полицию вызвал сотрудник службы безопасности банка. Через время нарушителя спокойствия поймали, им оказался 35-летний ростовчанин. Мужчина, по данным полиции, сразу же сам во всем сознался.
Предварительно выяснилось, что подозреваемый подготовил лист с текстом: «Не отдадите 1 500 000 рублей, взорву отделение», прошел в кассовую комнату и показал написанное. Когда сотрудница финансового учреждения потянулась к тревожной кнопке, он сразу же сбежал.
— Никаких взрывных устройств мужчина при себе не имел, — отметили в пресс-службе донского главка МВД.
Сейчас в отношении задержанного возбуждено дело по статье «Разбой» (п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Житель донской столицы уже под стражей, ведется следствие.