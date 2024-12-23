Обвиняемый в убийстве экс-сенатор стал фигурантом иска на ₽3 млрд

В капитал занимавшейся лизингом строительных машин компании «Уралстройнефть» Савельев вошел в 2018 году через компанию «Риалти Центр». До этого, с 2015 по 2018 год, компанией руководил Сирин Бадрутдинов. В марте 2018 года между учредителями «Уралстройнефти» (ХК «Капитал» и «Риалти Центр») был заключен корпоративный договор — в состав органов управления включен совет директоров с расширенными полномочиями. Савельев фактически определял деятельность «Уралстройнефти», давая обязательные указания руководству и подконтрольным подразделениям, одобряя сделки, заявил Даниил Наймушин. Он также добавил, что сенатор лично или через своего доверительного управляющего Нину Кудряшову участвовал в формировании совета директоров, одобрял сделки. За то время, пока Савельев был занят делами компании, были заключены убыточные сделки на сумму свыше 1,1 млрд руб., утверждает Наймушин.