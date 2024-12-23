Михалкова оштрафовали на 300 рублей

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Суд в Москве оштрафовал на 300 рублей Никиту Михалкова за не предоставленные в срок сведения о страховых взносах в основанной им Академии кинематографического и театрального искусства, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.