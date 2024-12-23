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Михалкова оштрафовали на 300 рублей

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Суд в Москве оштрафовал на 300 рублей Никиту Михалкова за не предоставленные в срок сведения о страховых взносах в основанной им Академии кинематографического и театрального искусства, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Михалков не предоставил в срок, установленный законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном учете) в системе обязательного пенсионного страхования… отчет по форме ЕФС-1», — сказано в документах.

На судебное заседание Михалков не явился. Совокупность исследованных доказательств позволила суду установить обстоятельства правонарушения и вину должностного лица в совершении административного правонарушения, уточняется в документах. Отмечается, что постановление было вынесено ещё в прошлом месяце.

Михалков — основатель и ректор автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Академия кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова».

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