СК показал видео с места взрыва в Абакане

По данным следствия, 23 декабря сотрудники компании «Корпорация Лесмаш» проводили газосварочные работы в арендованном цехе на территории завода. По данным властей региона, произошел взрыв, два человека погибли, четверо пострадали. По предварительной информации, взрыв произошел из-за нарушений техники безопасности при проведении сварочных работ. Компания создана на базе опытно-механического завода, выпускает металлопродукцию, занимается ремонтом промышленной техники.