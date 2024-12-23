Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК показал видео с места взрыва в Абакане

ТАСС, 23 декабря. ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия показало кадры с места взрыва на территории Абаканского опытно-механического завода.

По данным следствия, 23 декабря сотрудники компании «Корпорация Лесмаш» проводили газосварочные работы в арендованном цехе на территории завода. По данным властей региона, произошел взрыв, два человека погибли, четверо пострадали. По предварительной информации, взрыв произошел из-за нарушений техники безопасности при проведении сварочных работ. Компания создана на базе опытно-механического завода, выпускает металлопродукцию, занимается ремонтом промышленной техники.

Проверку по факту случившегося начала прокуратура региона. В ее рамках будет дана оценка соблюдению законодательства об охране труда, промышленной безопасности и профилактике производственного травматизма.

СК