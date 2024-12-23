Жителя Липецка осудили за государственную измену

Следствие установило, что подсудимый по своей инициативе связался с представителем Главного управления разведки министерства обороны Украины, и в дальнейшем выполнял задания по сбору и передаче данных в интересах украинских спецслужб. Известно, что мужчина снимал на смартфон и видеорегистратор технику на военном аэродроме, последствия атак беспилотников по территории промышленного предприятия, а также транспорт и места проживания военнослужащих на территории «Военного городка».