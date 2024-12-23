Число отравившихся в санатории под Омском достигло 35 человек

Ранее сообщалось о 27 отравившихся. «По уточненным данным, пострадали 35 человек. 15 человек были госпитализированы, 20 направлены на амбулаторное лечение», — сказала Болдинова.
Вспышка кишечной инфекции произошла на базе отдыха «Сказка» в санаторно-курортной зоне «Чернолучье» под Омском. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора зафиксировали в ресторане санатория нарушения санитарного законодательства. У пяти сотрудников выявлен норовирус.
По факту массового отравления, которое произошло 18 декабря, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требования безопасности жизни и здоровья потребителей.