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Число отравившихся в санатории под Омском достигло 35 человек

ОМСК, 23 декабря. /ТАСС/. Общее количество пострадавших в результате вспышки кишечной инфекции в санатории «Сказка» под Омском составило 35 человек, сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось о 27 отравившихся. «По уточненным данным, пострадали 35 человек. 15 человек были госпитализированы, 20 направлены на амбулаторное лечение», — сказала Болдинова.

Вспышка кишечной инфекции произошла на базе отдыха «Сказка» в санаторно-курортной зоне «Чернолучье» под Омском. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора зафиксировали в ресторане санатория нарушения санитарного законодательства. У пяти сотрудников выявлен норовирус.

По факту массового отравления, которое произошло 18 декабря, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требования безопасности жизни и здоровья потребителей.

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