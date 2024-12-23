Глава Минприроды Козлов: объем загрязненного грунта на побережье Кубани может вырасти в 14 раз

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов 23 декабря прибыл в Анапу, чтобы возглавить оперативный штаб по устранению последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Он подчеркнул, что объем загрязненного мазутом грунта на побережье может достигнуть 200 тысяч тонн, что в 14 раз превышает изначальные оценки. По его словам, к ликвидации ЧС привлечены более 10 тысяч человек и 366 единиц техники, из которых 270 — специализированная.
Основное внимание сейчас сосредоточено на участках от Благовещенской до Витязево и центрального пляжа Анапы, где уже собрано более 14 тысяч тонн загрязненного песка. Козлов заявил, что предстоит определить достаточность мест для утилизации мазута, а также уточнить логистику его удаления. Министр отметил важность предотвращения новых выбросов нефтепродуктов, которые могут усилиться с повышением температуры в апреле-мае.
Осмотрев наиболее пострадавшие пляжи вместе с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, Козлов акцентировал внимание на масштабе проблемы: в некоторых местах в грунте содержание мазута достигает 10−15%. В прибрежной зоне продолжаются круглосуточные работы по очистке, в которых задействованы волонтеры, спасатели и коммунальные службы.
Козлов отметил успехи волонтеров в спасении пострадавших птиц — реабилитацию прошли уже 890 особей.
Однако он подчеркнул, что первоочередной задачей остается остановка утечек из затонувших танкеров. Для этого потребуется привлечение водолазов и консультации ученых.
Напомним, работы осложняет непогода, из-за которой волны снова выбрасывают мазут на берег, несмотря на усилия по очистке. Нестабильные погодные условия замедляют процесс вывоза загрязненного грунта, что подтвердил вице-губернатор Кубани Александр Нестеренко.
Масштабный разлив нефтепродуктов начался после крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря. Сейчас на побережье обследовано 130 километров береговой линии, а устранение последствий продолжается, несмотря на трудности.