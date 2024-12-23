Глава Минприроды Козлов: объем загрязненного грунта на побережье Кубани может вырасти в 14 раз

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов 23 декабря прибыл в Анапу, чтобы возглавить оперативный штаб по устранению последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Он подчеркнул, что объем загрязненного мазутом грунта на побережье может достигнуть 200 тысяч тонн, что в 14 раз превышает изначальные оценки. По его словам, к ликвидации ЧС привлечены более 10 тысяч человек и 366 единиц техники, из которых 270 — специализированная.