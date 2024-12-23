«Куриная бомба» в закусочной: мужчина едва не лишился лица из-за фастфуда

В Бразилии мужчина захотел вкусно поесть, но простой перекус обернулся для него ожогами. Посетитель закусочной в городе Куритиба решил попробовать кошинью — популярное местное блюдо. Это обжаренные кусочки теста с куриной начинкой, которые так любят бразильцы. Но именно это угощение едва не сыграло с ним злую шутку. Об этой истории пишет бразильское интернет-издание UOL.
Когда мужчина взял кошинью, поднес её ко рту и откусил, случилось неожиданное — закуска буквально взорвалась. Раздался громкий хлопок, который, по словам владельца магазина, напоминал звук лопнувшей шины.
От взрыва горячая начинка обожгла лицо несчастного клиента. На потолке остались следы «взрывной курицы», а пострадавшего тут же окружили сотрудники заведения, чтобы помочь.
Кулинарную загадку объяснила доктор Лаура Марис. Она рассказала, что во время жарки внутри кошиньи может скапливаться воздух, а при укусе давление резко высвобождается, вызывая взрыв.
Ранее KP.RU писал, как в Уфе хирурги спасли 14-летнего подростка, у которого во рту взорвалась электронная сигарета. Школьника попал в больницу в тяжелом состоянии: у него отсутствовали семь зубов, на шее и лице были сильные ожоги.