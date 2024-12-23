«Куриная бомба» в закусочной: мужчина едва не лишился лица из-за фастфуда

В Бразилии мужчина захотел вкусно поесть, но простой перекус обернулся для него ожогами. Посетитель закусочной в городе Куритиба решил попробовать кошинью — популярное местное блюдо. Это обжаренные кусочки теста с куриной начинкой, которые так любят бразильцы. Но именно это угощение едва не сыграло с ним злую шутку. Об этой истории пишет бразильское интернет-издание UOL.