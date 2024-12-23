Серия поджогов банкоматов в России: что грозит задержанным

Адвокат Владимир Постанюк отмечает, что ответственность за поджоги и взрывы банкоматов может быть очень серьезной. Так, если уголовное дело возбудят по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), то можно считать, что обвиняемые еще легко отделались. Ведь максимальная ответственность по данной статье составляет до пяти лет лишения свободы. Однако в ряде случаев уже возбуждены уголовные дела по статье 205 УК РФ «Террористический акт», где ответственность по части 1 составляет от 10 до 20 лет лишения свободы.