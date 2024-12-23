Серия поджогов банкоматов в России: что грозит задержанным

В Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов России на протяжении нескольких последних дней зафиксировали целую серию поджогов и взрывов пиротехники в банках и отделениях «Почты России», в ряде торговых центров. Около 20 человек в итоге задержали за подобные действия полицейские.
В МВД РФ череду взрывов и поджогов банкоматов назвали результатом психологической операции недружественных государств. Посредством давления виртуальные кураторы вынуждали пожилых людей идти на совершение преступления.
Адвокат Владимир Постанюк отмечает, что ответственность за поджоги и взрывы банкоматов может быть очень серьезной. Так, если уголовное дело возбудят по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), то можно считать, что обвиняемые еще легко отделались. Ведь максимальная ответственность по данной статье составляет до пяти лет лишения свободы. Однако в ряде случаев уже возбуждены уголовные дела по статье 205 УК РФ «Террористический акт», где ответственность по части 1 составляет от 10 до 20 лет лишения свободы.
Но, обращает внимание адвокат Постанюк, исполнителями поджогов и взрывов в основном выступают люди очень преклонного возраста. В этой связи необходимо проведение очень тщательных психолого-психиатрических экспертиз на предмет установления факта воздействия. Фактически пенсионеры, взрывавшие и поджигавшие банкоматы, выступили в роли лишь инструмента для тех людей, которые заказывали данную серию преступлений.
Очень важно провести расследование происшествий максимально внимательно, чтобы исключить возможность осуждения не отдававших отчет своим действиям людей. Для таких лиц нужно применять иные меры воздействия, считает адвокат.