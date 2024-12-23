В Ростове мужчина угрожал взорвать банк, если не получит полтора миллиона рублей

— Фигурант рассказал полицейским, что придумал план, как получить деньги незаконным путем. Он подготовил лист с надписью: «Не отдадите 1 500 000 рублей, взорву отделение» и направился в одно из отделений банка, где при посещении кассовой комнаты, показал сотруднице учреждения лист с угрозой. Заметив, что женщина потянулась рукой под стол, злоумышленник понял, что она нажала на тревожную кнопку и скрылся с места происшествия. Полицейскими установлено, что никаких взрывных устройств фигурант при себе не имел, — говорится в сообщении.