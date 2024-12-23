Уральскому мэру дали 3 года колонии за крупную растрату

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, градоначальник обвинялся по трем эпизодам, предусмотренным частью 3 статьи 160 УК РФ — «Присвоение или растрата с использованием служебного положения в крупном размере». Ленинский районный суд Нижнего Тагила пришел к выводу, что вина Летникова в растрате доказана. Ему назначено 3 года колонии общего режима.
Осужденный чиновник лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функции представителя власти, а также организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на 3 года. Летников был взят под стражу в зале суда.
Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, установлено, что глава Горноуральского городского округа, используя свое служебное положение, в 2020 и 2022 годах похитил средства муниципалитета — 141 тысячу рублей. Ими была оплачена стоимость путевок для супруги главы в санатории Крыма, Башкортостана и Челябинской области, а также проезд для него и жены к месту отдыха.
Ранее в «Единой России», где состоит глава, заявляли, что если вина Дмитрия Летникова подтвердится, то его исключат из партии.