Уральскому мэру дали 3 года колонии за крупную растрату

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, установлено, что глава Горноуральского городского округа, используя свое служебное положение, в 2020 и 2022 годах похитил средства муниципалитета — 141 тысячу рублей. Ими была оплачена стоимость путевок для супруги главы в санатории Крыма, Башкортостана и Челябинской области, а также проезд для него и жены к месту отдыха.