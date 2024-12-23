Экс-главу мурманского филиала Росморпорта осудили на восемь лет колонии

«Приговором суда должностному лицу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением безопасности мореплавания в акваториях морских портов и на подходах к ним, а также с закупкой товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, на срок 8 лет», — говорится в сообщении.
Следствием и судом установлено, что осужденный за взятку в размере 16,9 млн рублей (10% от цены контракта) должен был обеспечить заключение договора с коммерческой организацией, а также принятие выполненных работ по ремонту ледокола. В марте 2024 года руководитель организации под наблюдением сотрудников ФСБ передал обвиняемому и его заместителю 1,1 млн рублей.
Фигурантов задержали в марте 2024 года. Их обвинили в получении взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В правоохранительных органах сообщали ТАСС, что речь идет о взятке за возможность получить заказ на ремонт ледокола «Капитан Драницын» общей стоимостью почти 170 млн рублей. Директор мурманского филиала ФГУП «Росморпорт» пытался скрыться от следствия, его заместителя осудили на пять лет условно.