Экс-главу мурманского филиала Росморпорта осудили на восемь лет колонии

«Приговором суда должностному лицу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением безопасности мореплавания в акваториях морских портов и на подходах к ним, а также с закупкой товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, на срок 8 лет», — говорится в сообщении.