Жителя Анапы осудили за убийство соседей из-за громкой музыки

КРАСНОДАР, 23 дек — РИА Новости. Краснодарский краевой суд заочно приговорил 14 годам колонии жителя Анапы Олега Хоменко, застрелившего из ружья соседа и его сына из-за громкой музыки, а затем скрывшегося от следствия, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
В феврале 2019 года в селе Супсех Олег Хоменко застрелил из охотничьего ружья 60-летнего соседа и его 30-летнего сына из-за громкой музыки.
В 2020 году коллегия присяжных заседателей посчитала, что Хоменко оборонялся, и признала его виновным в убийстве с превышением пределов необходимой обороны. Его приговорили к двум годам исправительных работ. В связи с тем, что Хоменко с февраля 2019 года находился под стражей, его наказание считалось отбытым, он был освобожден в зале суда. Позже приговор отменили. При этом Хоменко скрылся от следствия и суда.
«Сегодня Краснодарский краевой суд заочно приговорил Хоменко к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год и шесть месяцев», — сказано в сообщении.
Хоменко находится в федеральном розыске. Приговор в законную силу не вступил.