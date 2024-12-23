Жителя Анапы осудили за убийство соседей из-за громкой музыки

В 2020 году коллегия присяжных заседателей посчитала, что Хоменко оборонялся, и признала его виновным в убийстве с превышением пределов необходимой обороны. Его приговорили к двум годам исправительных работ. В связи с тем, что Хоменко с февраля 2019 года находился под стражей, его наказание считалось отбытым, он был освобожден в зале суда. Позже приговор отменили. При этом Хоменко скрылся от следствия и суда.