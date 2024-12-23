Восьмерых участников беспорядков в аэропорту Дагестана осудили

«Усть-Лабинским районным судом оглашен приговор в отношении Адиля Абдуллаева, Будуна Будунова, Гамзата Гамзатова, Курбана Ибрагимова, Магомеда Ирбейнова, Гасан-Гусейна Магомедова, Магомеда Омолаева и Мухомадрасула Шахбаева. Все они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 263.1 и ч 2 ст. 212 УК РФ. Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимых виновными и назначил им наказания в виде лишения свободы», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что уголовные дела в отношении 134 участников беспорядков, произошедших 29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы Уйташ, куда прибывал самолет из Израиля, были переданы в суды 25 октября.
Уточняется, что Абдуллаев, Будунов, Гамзатов, Ирбейнов, Магамедов, Омалаев и Шахбанов получили по семь лет лишения свободы, Ибрагимов — восемь лет. Отбывать наказание осужденным надлежит в колониях общего режима.
29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. Пострадали более 20 человек, включая полицейских.
Участники беспорядков уничтожили и повредили имущество международного аэропорта Махачкалы на более чем 24 млн рублей, они также нарушили требования транспортной и авиационной безопасности, в результате чего работа воздушной гавани была полностью заблокирована, сообщает прокуратура Краснодарского края. Установлено, что фигуранты действовали в толпе и по призыву организаторов событий на территории аэропорта принимали участие в массовых беспорядках. Подсудимые в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива вместе с толпой пробили оцепление, взломали двери терминала и прорвались на стоянку воздушных судов. Участники руководствовались мотивами национальной и религиозной ненависти и вражды. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией. Аэропорт возобновил работу 30 октября. Более чем 240 участникам беспорядков были назначены аресты и штрафы.