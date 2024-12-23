Восьмерых участников беспорядков в аэропорту Дагестана осудили

Участники беспорядков уничтожили и повредили имущество международного аэропорта Махачкалы на более чем 24 млн рублей, они также нарушили требования транспортной и авиационной безопасности, в результате чего работа воздушной гавани была полностью заблокирована, сообщает прокуратура Краснодарского края. Установлено, что фигуранты действовали в толпе и по призыву организаторов событий на территории аэропорта принимали участие в массовых беспорядках. Подсудимые в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива вместе с толпой пробили оцепление, взломали двери терминала и прорвались на стоянку воздушных судов. Участники руководствовались мотивами национальной и религиозной ненависти и вражды. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией. Аэропорт возобновил работу 30 октября. Более чем 240 участникам беспорядков были назначены аресты и штрафы.