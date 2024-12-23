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В Волгограде экстренно приземлился самолет из-за больного пассажира

Воздушное судно следовало из Москвы во Владикавказ.

В зоне ответственности Ростовского Регионального центра Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) 22 декабря произошло экстренное событие.

В 13:49 по московскому времени начальник смены ЦПИВП Ростовского РегЦ ЕС ОрВД сообщил, что в 13:25 экипаж воздушного судна A-321 сообщил о больном пассажире. В связи с этим был объявлен сигнал срочности «ПАН».

Командир воздушного судна принял решение совершить посадку на незапланированном аэродроме в Волгограде и запросил реанимационную бригаду для оказания помощи по прибытию. Самолет успешно приземлился в 13:57.

Как выяснилось, на борту находилась 70-летняя женщина, которая недавно перенесла операцию. У нее возникли проблемы с артериальным давлением. После посадки она была эвакуирована реанимационной бригадой «Скорой помощи» в городскую больницу скорой медицинской помощи Волгограда, сопровождаемая своим сыном.

Самолет A-321NEO с регистрационным номером RA-73801 следовал рейсом SVR1367 из Москвы в Владикавказ. На борту находились 223 пассажира и 7 членов экипажа, включая двух пилотов и пять бортпроводников.

Эксплуатантом судна является ОАО «Авиакомпания Уральские Авиалинии».