В Волгограде экстренно приземлился самолет из-за больного пассажира

Как выяснилось, на борту находилась 70-летняя женщина, которая недавно перенесла операцию. У нее возникли проблемы с артериальным давлением. После посадки она была эвакуирована реанимационной бригадой «Скорой помощи» в городскую больницу скорой медицинской помощи Волгограда, сопровождаемая своим сыном.