Еще восемь участников беспорядков в аэропорту Махачкалы осуждены на Кубани

В суде установлено, что 29 октября 2023 года в аэропорту «Уйташ» на почве национальной и религиозной ненависти к гражданам Израиля фигуранты участвовали в массовых беспорядках, с применением насилия и уничтожением имущества, отказываясь выполнять требования сотрудников правоохранительных органов.