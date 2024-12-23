В Перми продлили арест матери и дочери, обвиняемым в поджоге офиса партии

Днём 23 декабря портал Properm.ru сообщил, что суд Свердловского района Перми продлил меру пресечения для двух родственниц. Инстанция оставила мать и дочь под домашним арестом до 24 января. Портал также уточняет, что сейчас дело заведено по статье УК РФ «Умышленная порча имущества», однако, в будущем преступление может быть переквалифицировано.