В Перми продлили арест матери и дочери, обвиняемым в поджоге офиса партии

Арест матери и дочери, которые обвиняются в поджоге офиса партии «Единая Россия» в Перми, продлён, сообщает Properm.ru.
Поджог с участием двух родственниц произошёл в краевой столице ночью 24 октября. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что две неизвестных женщины подожгли офисные помещения партии «Единая Россия» на улице Плеханова. После инцидента было возбуждено уголовное дело, обвинение по которому выдвинули матери и дочери из посёлка Гайны.
Днём 23 декабря портал Properm.ru сообщил, что суд Свердловского района Перми продлил меру пресечения для двух родственниц. Инстанция оставила мать и дочь под домашним арестом до 24 января. Портал также уточняет, что сейчас дело заведено по статье УК РФ «Умышленная порча имущества», однако, в будущем преступление может быть переквалифицировано.
Напомним, сайт perm.aif.ru сообщал подробности ночи, когда произошёл поджог. Очевидцы рассказали, что видели на месте происшествия двух женщин, которые разбили окна помещения и забросили внутрь бутылки с зажигательной смесью.