Врачи установили причину массового отравления пациентов больницы № 11 в Екатеринбурге

Ранее ЕАН сообщал, что в екатеринбургской больнице отравились 11 детей в возрасте от 11 до 15 лет. Самочувствие пациентов резко ухудшилось после ужина, во время которого они ели макароны с сыром. Спустя несколько часов у пострадавших начались диарея и рвота. Прокуратура проводит проверку.