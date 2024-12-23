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Врачи установили причину массового отравления пациентов больницы № 11 в Екатеринбурге

Массовое отравление детей в екатеринбургской больнице № 11 произошло из-за норовируса, который обнаружили у сотрудников столовой. Об этом ЕАН сообщили в свердловском Роспотребнадзоре.

«Лабораторно установлен возбудитель инфекции — норовирус 2 типа. Он выявлен у заболевших, а также у двух сотрудников пищеблока и одного подсобного рабочего отделения стационара», — отметили в ведомстве.

Санитарные врачи установили, что столовая в больнице находится в неудовлетворительном состоянии. Там также обнаружены продукты с истекшим сроком хранения. Больнице выдали предписание о проведении дополнительных санитарно-профилактических мероприятий. В стационаре проведены дезинфекция и генуборка.

Ранее ЕАН сообщал, что в екатеринбургской больнице отравились 11 детей в возрасте от 11 до 15 лет. Самочувствие пациентов резко ухудшилось после ужина, во время которого они ели макароны с сыром. Спустя несколько часов у пострадавших начались диарея и рвота. Прокуратура проводит проверку.