Врачи установили причину массового отравления пациентов больницы № 11 в Екатеринбурге

«Лабораторно установлен возбудитель инфекции — норовирус 2 типа. Он выявлен у заболевших, а также у двух сотрудников пищеблока и одного подсобного рабочего отделения стационара», — отметили в ведомстве.
Санитарные врачи установили, что столовая в больнице находится в неудовлетворительном состоянии. Там также обнаружены продукты с истекшим сроком хранения. Больнице выдали предписание о проведении дополнительных санитарно-профилактических мероприятий. В стационаре проведены дезинфекция и генуборка.
Ранее ЕАН сообщал, что в екатеринбургской больнице отравились 11 детей в возрасте от 11 до 15 лет. Самочувствие пациентов резко ухудшилось после ужина, во время которого они ели макароны с сыром. Спустя несколько часов у пострадавших начались диарея и рвота. Прокуратура проводит проверку.