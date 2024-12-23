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В Ростовской области вскрыли ячейку экстремистской группировки

В Ростовской области вскрыли ячейку экстремистской группировки «Таблиги Джамаат».

Источник: © РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 дек — РИА Новости. Юлия Насулина. Силовики пресекли в Обливском районе Ростовской области деятельность ячейки запрещенного в РФ международного религиозного объединения «Таблиги Джамаат»*, отрицающего, в частности, необходимость участия мусульман России в СВО, сообщил РИА Новости представитель УФСБ по региону.

«УФСБ России по Ростовской области пресечена деятельность ячейки международного религиозного объединения “Таблиги Джамаат”*, действовавшей на территории Обливского района. Ее лидеры неоднократно выезжали в зарубежные лагеря, где получали ложные нетрадиционные религиозные знания», — сказал он.

Так, по информации ведомства, под видом религиозной группы они вовлекали местных мусульман в экстремистскую деятельность, проводили собрания последователей, «насаждали ложное мнение о неисполнении законодательства РФ, в том числе отрицая необходимость участия мусульман России в СВО, оправдывали деятельность террористических организаций на территории Северного Кавказа, Центральной Азии и Ближнего Востока».

В отношении организатора и четырех участников ячейки возбуждены уголовные дела по статье «Организация деятельности экстремистской организации» УК РФ.

В ходе обысков правоохранители изъяли экстремистскую литературу и личные записи, подтверждающие причастность фигурантов к инкриминируемым преступлениям, они арестованы.

* Террористическая организация, запрещена в России.