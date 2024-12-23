В Ростовской области вскрыли ячейку экстремистской группировки

Так, по информации ведомства, под видом религиозной группы они вовлекали местных мусульман в экстремистскую деятельность, проводили собрания последователей, «насаждали ложное мнение о неисполнении законодательства РФ, в том числе отрицая необходимость участия мусульман России в СВО, оправдывали деятельность террористических организаций на территории Северного Кавказа, Центральной Азии и Ближнего Востока».