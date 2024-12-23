В Ростовской области вскрыли ячейку экстремистской группировки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 дек — РИА Новости. Юлия Насулина. Силовики пресекли в Обливском районе Ростовской области деятельность ячейки запрещенного в РФ международного религиозного объединения «Таблиги Джамаат»*, отрицающего, в частности, необходимость участия мусульман России в СВО, сообщил РИА Новости представитель УФСБ по региону.
«УФСБ России по Ростовской области пресечена деятельность ячейки международного религиозного объединения “Таблиги Джамаат”*, действовавшей на территории Обливского района. Ее лидеры неоднократно выезжали в зарубежные лагеря, где получали ложные нетрадиционные религиозные знания», — сказал он.
Так, по информации ведомства, под видом религиозной группы они вовлекали местных мусульман в экстремистскую деятельность, проводили собрания последователей, «насаждали ложное мнение о неисполнении законодательства РФ, в том числе отрицая необходимость участия мусульман России в СВО, оправдывали деятельность террористических организаций на территории Северного Кавказа, Центральной Азии и Ближнего Востока».
В отношении организатора и четырех участников ячейки возбуждены уголовные дела по статье «Организация деятельности экстремистской организации» УК РФ.
В ходе обысков правоохранители изъяли экстремистскую литературу и личные записи, подтверждающие причастность фигурантов к инкриминируемым преступлениям, они арестованы.
* Террористическая организация, запрещена в России.