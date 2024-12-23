В Швеции мужчина выстрелил в друга, потому что тот съел его каперсы

Как пишут СМИ, инцидент произошел в городе Уппсала, в результате которого мужчина получил ранение в ногу во время ужина с друзьями. В ходе общения между приятелями возник конфликт из-за каперсов. Хозяин дома сообщил, что планирует добавить в одно блюдо каперсов и угрожал выстрелить в того, кто их съест.