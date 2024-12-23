ГПК: польские силовики снова избили и выдворили мигрантов в Беларусь

Как заявлял в октябре официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский, с 2021 года непосредственно на границе белорусской пограничной службой обнаружено 59 погибших беженцев: больше всего — на участке с Польшей (27 человек), с Латвией — 23, с Литвой — девять.