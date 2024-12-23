ГПК: польские силовики снова избили и выдворили мигрантов в Беларусь

МИНСК, 23 дек — Sputnik. Белорусские пограничники в Свислочском районе возле границы с Польшей обнаружили четверых мигрантов, которые были силой выдворены на территорию Беларуси, сообщили в Государственном пограничном комитете республики.
По данным ведомства, граждане Марокко и Египта были измождены, а их лица и одежда — испачканы кровью.
«Мужчины пояснили, что польские силовики применили к ним не только дубинки, но и светошумовые гранаты, слезоточивый газ».
Там уточнили, что против мигрантов также применялось травматическое оружие. Нелегалов поляки выбросили через калитку в металлическом заграждении на белорусско-польской границе.
Гродненскими пограничниками пострадавшим мужчинам была оказана первая помощь. Затем прибывшие на границу медики доставили иностранцев в Свислочскую ЦРБ. На месте работала следственно-оперативная группа.
Последний подобный случай в Свислочском районе был зафиксирован 29 ноября: вблизи белорусско-польской границы нашли гражданина Египта. Кроме видимых следов от избиений, у него из-за перелома была обездвиженная рука.
Как заявлял в октябре официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский, с 2021 года непосредственно на границе белорусской пограничной службой обнаружено 59 погибших беженцев: больше всего — на участке с Польшей (27 человек), с Латвией — 23, с Литвой — девять.