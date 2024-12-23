Выброшенный на побережье Кубани мазут планируется убрать до 1 февраля

«Сегодня мы должны сделать все, в ближайший месяц, максимум — до первого марта, чтобы убрать все это. Но мы планируем это до первого февраля сделать, убрать с поверхности песка пляжей в целом эту массу, нефтепродукты эти, чтобы в случае температуры они не просочились вниз и потом не пришлось делать работу в три раза больше», — сказал Кондратьев.