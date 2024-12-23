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Выброшенный на побережье Кубани мазут планируется убрать до 1 февраля

КРАСНОДАР, 23 дек — РИА Новости. Мазут, выброшенный на побережье Краснодарского края, планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня мы должны сделать все, в ближайший месяц, максимум — до первого марта, чтобы убрать все это. Но мы планируем это до первого февраля сделать, убрать с поверхности песка пляжей в целом эту массу, нефтепродукты эти, чтобы в случае температуры они не просочились вниз и потом не пришлось делать работу в три раза больше», — сказал Кондратьев.

В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» с 13 членами экипажа и «Волгонефть 239» с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

экология