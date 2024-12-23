Напавший на ярмарку в ФРГ грозился повторить теракт, как на Бостонском марафоне

По его данным, мужчина озвучил подобные угрозы в 2014 году, за что получил штраф. Тогда Талеб А. подал заявку на сдачу врачебного экзамена. Для допуска к экзамену от него требовалось предоставить дополнительные документы об образовании, с чем Талеб А. был не согласен. В телефонном разговоре он потребовал от организаторов одобрить его заявку в течение 10 дней, в противном случае «произойдет некое плохое событие международного значения».