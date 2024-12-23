Напавший на ярмарку в ФРГ грозился повторить теракт, как на Бостонском марафоне

По его данным, мужчина озвучил подобные угрозы в 2014 году, за что получил штраф. Тогда Талеб А. подал заявку на сдачу врачебного экзамена. Для допуска к экзамену от него требовалось предоставить дополнительные документы об образовании, с чем Талеб А. был не согласен. В телефонном разговоре он потребовал от организаторов одобрить его заявку в течение 10 дней, в противном случае «произойдет некое плохое событие международного значения».
«Вы видели кадры из Бостона? Здесь произойдет нечто подобное», — приводит газета реплику Талеба А.
15 апреля 2013 года в центре Бостона неподалеку от финишной черты традиционного марафона прогремели два взрыва с интервалом в 12 секунд. Жертвами теракта стали три человека, более 260 получили ранения.
Водитель BMW в минувшую пятницу вечером умышленно направил машину в людей на рождественском рынке в центре Магдебурга. Власти Саксонии-Анхальт и Магдебурга назвали случившееся терактом. Погибли, по официальным данным, не менее пяти человек, еще более 200 пострадали.
Талеб А. — выходец из Саудовской Аравии — находится в Германии с 2006 года, имеет постоянный вид на жительство. В 2016 году мужчина получил статус беженца, работал врачом в городе Бернбург.