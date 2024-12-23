В Челябинской области изъяли тысячи единиц пиротехники

«Вдобавок проходят оперативно-розыскные мероприятия по выявлению фактов нелегального оборота и пресечения каналов поставки контрафактных изделий. Запланировано патрулирование мест, специально отведенных для запуска фейерверков», — сообщают в полиции.
В Копейске во время рейда из продажи изъяли свыше одной тысячи единиц пиротехнической продукции. В Озерске сотрудники полиции провели более 15 проверок. Также был выявлен факт продажи пиротехники подростку. На продавца составлен административный протокол.