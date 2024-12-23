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В Челябинской области изъяли тысячи единиц пиротехники

ЧЕЛЯБИНСК, 23 декабря, ФедералПресс. В Челябинской области в Копейске и Озерске полицейские изъяли из продажи тысячи единиц пиротехники. Составлены административные протоколы.

«Вдобавок проходят оперативно-розыскные мероприятия по выявлению фактов нелегального оборота и пресечения каналов поставки контрафактных изделий. Запланировано патрулирование мест, специально отведенных для запуска фейерверков», — сообщают в полиции.

В Копейске во время рейда из продажи изъяли свыше одной тысячи единиц пиротехнической продукции. В Озерске сотрудники полиции провели более 15 проверок. Также был выявлен факт продажи пиротехники подростку. На продавца составлен административный протокол.